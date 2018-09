Sabato 15 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Annullato un voloche doveva decollare ieri sera, venerdì, alle 21.30 da Catania per giungere a Venezia. Sono oltre 150 le persone, tra cui anche bambini, che hanno trascorso la notte in aeroporto, senza sapere quando sarebbero potute partire.Dopo una odissea durata l'intera notte è stato previsto un nuovo aereo per le 14.05 di oggi, sabato, ma non ci sono posti per tutti. Trenta persone rimangono infatti a Catania in attesa di una nuova soluzione.