Il ritorno da Mykonos diventa un incubo: avaria sul volo per Napoli, il pilota atterra a Bari

Attimi di paura questa mattina su un volo Volotea partito da Mykonos e diretto a Napoli. L'Airbus A319-111 ha infatti avuto un'avaria durante il viaggio e il comandante ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Bari Palese: 180 le persone a bordo, di ritorno dalle vacanze sull'isola delle Cicladi.

Si tratta del volo V7 01611. L'aereo doveva atterrare a Napoli alle 10.35, ma allo stato attuale si trova ancora a Bari: sul sito dell'aeroporto napoletano il suo arrivo viene stimato alle 15.16. A causa dell'avaria - non sono ancora state specificate le cause di quanto accaduto - il pilota ha cambiato rotta atterrando in Puglia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Giugno 2022, 13:57

