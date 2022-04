Volo Ryanair in ritardo di cinque ore: Pasquetta da dimenticare per 160 passeggeri diretti in Sicilia

Pasquetta da dimenticare per 160 passeggeri del volo Roma Fiumicino-Comiso (Ragusa): per oltre cinque ore e mezzo hanno infatti aspettato all'imbarco per salire sul volo, della Ryanair, ma non avendo alcuna informazione sui motivi del ritardo e dopo una estenuante attesa hanno chiamato i carabinieri.

I militari, arrivati in aeroporto, hanno chiesto spiegazioni al personale della società di gestione dello scalo, che ha contattato la compagnia. Il volo era programmato per le 12.40: dopo il ritardo, le cui cause sono ancora ignote, il velivolo è finalmente partito dall'aeroporto di Fiumicino alle 18.05. Di conseguenza il volo di rotazione in arrivo da Comiso a Fiumicino è slittato alle 20.35.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Aprile 2022, 19:33

