Aereo Ryanair bloccato, c'è un passeggero di troppo: «250 euro e un viaggio gratis a chi scende, avete 20 minuti o cancelliamo il volo»

Un volo di Ryanair ha seriamente rischiato di non partire all'ultimo momento. Questo perché in fase di prenotazione è stato venduto un biglietto in più, quindi i passeggeri si sono ritrovati a dover decidere se accettare il compenso di 250 euro offerto dalla compagnia per scendere dall'aereo.

Il volo Bergamo - Palma di Maiorca era previsto per mercoledì 12 giugno; i passeggeri erano stati imbarcati tutti e mancava poco al decollo, se non fosse che a un certo punto due di loro hanno iniziato a litigare per il posto a sedere. Nessuno dei due aveva torto: era la compagnia che aveva permesso due volte l'acquisto dello stesso posto nello stesso volo.

Essendo il velivolo al completo, hanno esposto la questione al personale di bordo, che ha risposto semplicemente che uno di loro avrebbe dovuto abbandonare l'aereo, ma entrambi si sono prontamente rifiutati.

La decisione

A questo punto la situazione era più che bloccata. La hostess allora ha fatto una comunicazione ai passeggeri, documentata da un passeggero in un video postato su TikTok: «Come avete capito siamo in overbooking. C'è stato un problema al gate e c'è da prendere una decisione».

La decisione rimessa ai passeggeri stessi è stata quella di trovare un volontario che avrebbe voluto scendere dall'aereo per permettergli di decollare.

Attimi di comprensibile apprensione hanno subito lasciato spazio alla gratitudine per un ragazzo che si è alzato dal suo sedile e si è avviato verso l'uscita festeggiato come un eroe, poiché ha permesso di far partire l'aereo, salvando il viaggio a tutti gli altri.

Il volontario, accettando l'offerta della compagnia aerea, ha ottenuto un rimborso di 250 euro in aggiunta a un volo gratuito.

