Una notte da record sull’Atlantico. Sei ore e mezza per collegare New York Roma . Il volo Alitalia AZ609 dall’aeroportonella notte scorsa ha impiegato «soltanto»per coprire l’intera tratta. In media, per intendersi, ci vogliono sette ore e mezza. Un primato, o quasi. Iltricolore (marche EI-DBM, ribattezzato «Argentario») è decollato alle 17.18 di ieri da New York (le 23.18 in Italia) ed è atterrato stamattina sulla pista 16 sinistra delalle 5.56, con oltre un’ora di anticipo sullo schedulato.Tutto questo è stato possibile soprattutto grazie a una corrente a getto particolarmente intensa che ha soffiato (come sempre) dall’America all’Europa. Tanto che, spinto dal vento e dai motori, il 777 dell’ Alitalia – che ha volato sull'oceano a un’altitudine di circa 11 mila metri – ha raggiunto in alcuni tratti la velocità di 1.164 chilometri orari rispetto al suolo (la cosiddetta ground speed).E non è tutto. Perché anche il volo Alitaliada(Airbus A330) ha frantumato i cronometri, impiegando stanotte soloper completare il viaggio, rispetto a una media di poco superiore alle sette ore.La particolare condizione meteorologica della notte atlantica ha favorito tutti gli aerei in volo nella zona. Il volo British Airways BA112, ad esempio, ha coperto la New York-Londra in appena(con un Boeing 747), mentre il volo Virgin Atlantic VS4 ci ha messo un minuto in più (con un Airbus A350).LEGGI ANCHE --> Alitalia, primo incontro tra Leogrande e sindacati