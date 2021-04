Spaventoso schianto all'alba: Volante della polizia schiacciata contro il muro FOTO

Impatto violento ma, fortunatamente, senza conseguenze. Coinvolte in un incidente avvenuto al rione Aria Sana di Lecce - vicino all'ospedale Vito Fazzi - una Golf e un'auto della Polizia, sezione Volanti. Proprio quest'ultima è finita incastrata fra un albero e il muro di cinta di una villa di via San Cesario, dove si è verificato il sinistro questa mattina presto. Le cause dell'incidente sono ancora tutte da chiarire.

La notizia è riportata da Il Quotidiano di Puglia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Aprile 2021, 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA