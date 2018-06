Auto giù da via Posillipo: Rossella esce dalla rianimazione e parla

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Voglio uscire da qui». Sono state queste le prime parole pronunciate oggi, con un filo di voce e a fatica da Rossella Amato, la 20enne napoletana ferita gravemente all'alba di sabato 23 giugno, quando era a bordo dell'autovettura precipitata da via Posillipo. Rossellina, come la chiamano i familiari e gli amici più stretti, è stata dimessa dal reparto di Rianimazione dell'ospedale Cardarelli, dove era stata ricoverata in condizioni critiche e, nel primo pomeriggio di oggi, è stata trasferita presso il Trauma Center, sempre all'interno della cittadella sanitaria della zona collinare.Il cambio di reparto, rappresenta un segnale significativo nel miglioramento del quadro clinico della ragazza che era stata intubata, sottoposta ad un intervento neurochirirgico e assistita perchè in pericolo di vita a causa dei numerosi e gravi traumi riportati al cranio, al torace e in altri punti del corpo. «Non sappiamo se Rossella si rende conto di dove sia- racconta la mamma Gabriella - ha iniziato a parlare e ha riconosciuto tutti noi familiari e gli amici che sono venuti a trovarla ma è ancora molto dolorante e confusa». Alla giovane che ha ricevuto tante visite, comprese quelle dei suoi datori di lavoro, ovvero i gestori del baretto a Chiaia dove ha trascorso l'ultima serata prima dello schianto, non è stato detto nulla ancora riguardo l'accaduto.«Continua a dire che vuole uscire di qui ma non sappiamo esattamente se intende l'ospedale o se crede di stare ancora in auto- continua Gabriella che con il marito, Massimo veglia costantemente sulla figlia - ci avevano detto che rischiava di morire e per noi vederla muoversi e parlare è un miracolo». Trattenere le lacrime è difficile per chi ha trascorso giorni e notti a pregare e sperare di rivedere aperti gli occhi della figlia ma nelle lacrime ora non c'è più disperazione. «Sappaimo che c'è tanta strada da fare e sarà lungo e difficile il percorso per riprendersi - concludono i familiari- ma ciò che conta è che Rossella sia viva». A causa del forte trauma al volto e delle tumefazioni, Rossella non riesce ancora a tenere aperti gli occhi per molto tempo ma ricederla muoversi e parlare ha commosso sia i familiari che i sanitari che l'hanno assistita dal primo istante.«La notizia ci ha riempito di gioia e siamo felici che Rossella si stia pian piano ristabilendo« riferisce Ciro Verdolive, direttore generale del Cardarelli che sottolinea «siamo orgogliosi che il nostro ospedale abbia dimostrato, ancora una volta, di saper rispondere anche in condizioni disperate e l’istituzione del trauma team è stata determinante, così come lo è sempre la grandissima professionalità di quanti lavorano nella nostra azienda ospedaliera».Per gli altri giovani coinvolti nell'incidente, ovvero Luca Mastroianni, politraumatizzato e Aurora Fonseca con una contusione epatica, ricoverati al Cardarelli e Stefano Scarciello, anche lui politraumatizzato ma lieve, assistito al Fatebenefratelli, le condizioni cliniche sono in miglioramento, nessuna prognosi è riservata e a breve si procederà alle loro dimissioni.