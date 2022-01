«Vogliamo i gioielli della corona»: i Savoia citano in giudizio lo Stato

Gli eredi di Umberto II di Savoia rivogliono i gioielli della Corona. Il principe Vittorio Emanuele e le principesse Maria Gabriella, Maria Pia e Maria Beatrice vogliono che lo stato restituisca i gioielli custoditi in un caveau della Banca d'Italia dal giugno 1946.

Gli eredi citeranno in giudizio la presidenza del Consiglio, il ministero dell'Economia e la Banca d'Italia per la restituzione dei gioielli della Corona. La delega è stata affidata all'avvocato Sergio Orlandi, che spiega: «A differenza degli altri beni, questi non sono mai stati confiscati e sono rimasti pendenti. Perciò devono essere restituiti».

La citazione segue un tentativo di mediazione, tenutosi oggi, che ha avuto esito negativo. Il tesoro sarebbe formato da 6.732 brillanti e 2mila perle, di diverse misure, montati su collier, orecchini, diademi e spille varie.

