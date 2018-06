Tragedia all'ospedale di Voghera in provincia di Pavia. Un bambino è morto poco dopo il parto. La Procura pavese indaga dopo che i genitori del piccolo hanno immediatamente denunciato alla polizia l'accaduto. La madre, trentacinquenne, aveva avuto una gravidanza senza problemi, come racconta Il Giorno, per cui nulla lasciava presagire una simile tragedia.



Dopo il parto, i medici hanno comunicato ai genitori che il piccolo era morto. L’Asst di Pavia ha spiegato che il neonato era nato già morto: «Ma noi vogliamo vederci chiaro, ci sono state stranezze e vogliamo una spiegazione per quanto accaduto», ha spiegato il legale Cristina Moroni che assiste la famiglia del neonato.



L’Asst di Pavia ha raccontato così quanto accaduto in sala parto: «Non si vuole difendere qualcuno, in questi casi i bambini nascono senza frequenza cardiaca, senza attività respiratoria. Una condizione rara. Al bambino sono stati somministrati farmaci per far partire l’attività cardiocircolatoria, sono state eseguite le tecniche di rianimazione ed è intervenuto anche l’anestesista, ma non ha reagito in nessun modo. Giusto sia fatta l’indagine, per i genitori è drammatico». Sono state sequestrate le cartelle cliniche.

