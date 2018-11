Due respiri profondi, poi Viviana muore mentre dorme accanto al compagno

La comunità di Arsego è sgomenta per la scomparsa di Viviana Tosato, 43 anni, morta la scorsa notte nella propria abitazione di Cavino nel Padovano. Il cuore della conosciutissima commerciante di frutta e verdura di Arsego ha smesso di battere verso le tre. Al suo fianco il compagno ha sentito due respiri profondi e immediatamente ha dato l’allarme ma all’arrivo dei sanitari non c’era più nulla da fare. Il suo cuore non ha più ripreso a battere.



Un mistero le cause del decesso: Viviana stava bene e non ha mai dato alcun segno di sofferenza. Ieri i famigliari hanno chiesto l’autopsia per conoscere le ragioni della morte della donna. In paese il cordoglio e lo sconcerto è grande.

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:56