Viviana trovata morta, il padre : «Me l’hanno ammazzata, ora pensiamo a Gioele»

Viviana trovata morta nel bosco, continuano le ricerche del figlio Gioele. Ipotesi choc: «Potrebbe averlo ucciso e seppellito»​

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Agosto 2020, 15:05

era troppo affezionata a suo figlio, a mio nipote...». Non si dà pace Luigino Parisi, padre di Viviana, la dj di 43 anni scomparsa nel Messinese insieme al Gioele Mondello, il figlio di 4 anni. Residente a Torino, dove prima di andare in pensione era autista di autobus, l'uomo è in partenza per la Sicilia. «Partiamo appena troviamo il biglietto», dice in una intervista al quotidiano La Repubblica, il cuore spezzato per la morte della figlia e l'ansia di ritrovare il nipote. «Adesso - dice - bisogna pensare a Gioele...».E con il passare delle ore aumentano i dubbi e le preoccupazioni. «Mia figlia è morta e mio nipote però non c'è? Qualcuno lo ha portato via? Se lo avessero attaccato gli animali lo avrebbero trovato morto, avrebbero trovato almeno delle tracce. E allora dove può essere andato un bambino di 4 anni senza la sua mamma?», si domanda il nonno senza trovare risposte. «Se tutti questi testimoni l'hanno vista allontanarsi a piedi, perché non l'hanno seguita? Qualcuno forse avrebbe potuto aiutarla - si dispera l'uomo -. Se qualcuno poteva aiutare mia figlia, forse non lo ha fatto. Forse non l'hanno cercata abbastanza. Forse ha incontrato nei boschi chi le ha fatto del male»