Viviana trovata morta nel bosco, continuano le ricerce del piccolo Gioele. Il mistero del “buco” dei 20 minuti

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Agosto 2020, 07:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono continuate nella notte da parte dei vigili del fuoco, e proseguono oggi con l'aiuto delle forze dell'ordine, le ricerche del piccolo Giole, il bambino di 4 anni scomparso con la madre il 3 agosto scorso, dopo il ritrovamento del cadavere di Viviana Parisi ieri nei boschi di Caronia, a 500 metri dall'autostrada.vogliono appurare cosa abbia fatto la donna nei venti minuti trascorsi tra la sua uscita nel casello autostradale di Sant'Agata di Militello e il suo rientro in autostrada, dove poi ha avuto un incidente con l'auto da cui è scesa camminando col bimbo in braccio lungo l'autostrada e facendo perdere le sue tracce. (Nella foto in basso