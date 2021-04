Viviana Parisi, il marito ancora in cerca della verità: «Voglio sapere come sono morti lei e Gioele»

Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e padre di Gioele, non trova pace dopo la morte della sua famiglia. L'uomo cerca ancora la verità sul caso di Caronia, convinto che la moglie e il bambino non si siano allontanati volontariamente ma quanto accaduto celi un terribile delitto.

Leggi anche > Roma, chi è il killer che ha ucciso la madre con la fiocina: liti continue, lei voleva che lui cercasse un lavoro

«Ogni notte, alla stessa ora, mi sveglio e penso a loro», ha dichiarato in un'intervista a FanPage Daniele. In questi mesi la famiglia mondello ha fatto fare diverse perizie che mostrano come la donna e il bambino possano essere stati uccisi e poi portati in quel luogo in un secondo momento. Una versione diversa da quella degli inquirenti che per ora parlano di un allontanamento volontario e di una morte avvenuta a causa delle condizioni ambientali e degli animali che popolano la zona.

Daniele spiega che sta facendo di tutto per scoprire la verità. Ricorda Viviana come una donna coraggiosa e forte: «Era una ragazza che non si fermava mai, sempre sorridente e con la voglia di divertirsi. Una ragazza semplice ma con il cuore grande». Di Gioele invece ricorda la grande vivacità e la dolcezza allo stesso tempo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 16:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA