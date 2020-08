Viviana Parisi, il marito in Procura per vedere la foto: «Sicuro che sia lei?». Intanto, si cerca Gioele con i droni

Viviana Parisi

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Agosto 2020, 22:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il marito di, ha avanzato dubbi sull'identità del cadavere trovato nei boschi di Caronia per questo si è presentato in Procura a Patti (Messina) per chiedere di visionare la foto della moglie morta. La richiesta è stata negata e l’uomo chiede se sia sicuro che quella donna trovata morta sia Viviana.infatti, ha negato la visione della foto a tutti i famigliari.Intanto, proseguono senza sosta ale ricerche del piccolo. Su un'area di 500 ettari - fa sapere il Viminale - sono al lavoro 21 vigili del fuoco con droni e squadre cinofile. Impiegati anche i cani molecolari delle forze di polizia. Le ricerche sono coordinate dalla prefettura di Messina che ha attivato il piano provinciale di intervento per la ricerca di persone scomparse. Stanno operando attualmente 21 unità di personale deicomprese quattro squadre cinofile, tre topografi applicati al soccorso e un'unità di comando locale su autofurgone, 14 unità deltra cui tre squadre cinofile, 6 unità del Corpo Forestale e 2 unità deL'area interessata è sorvolata da due droni dei vigili del fuoco.Le Forze di Polizia stanno, inoltre, assicurando l'attività di controllo del territorio, perlustrando anche ruderi e casolari abbandonati con l'ausilio anche di tre cani molecolari. Le attività di ricerca proseguono partendo dalla zona in cui si è verificato il ritrovamento del corpo di Viviana Parisi in un'area estesa pari a circa 500 ettari. Nella mattinata di domani è previsto un ulteriore briefing con ile con la partecipazione delle forze impiegate nelle attività di ricerca.