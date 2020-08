Dj morta, l'avvocato della famiglia: «Viviana e Gioele sono morti in due luoghi diversi»

Gioele e Viviana siano morti in due momenti e in due luoghi distinti, diversi, anche perché riteniamo complicato il trascinamento nella fitta boscaglia del corpo del bimbo». Lo dice l'avvocato Pietro Venuti, il legale della famiglia di Daniele Mondello, il marito di Viviana Parisi.



«Magari la madre aveva perso Gioele ed è salita sul pilone, cadendo poi accidentalmente- dice - E, nel frattempo, il bimbo magari è caduto da qualche altra parte e poi è stato assalito dagli animali. Comunque speriamo che questi sopralluoghi possano chiarire la vicenda». «Noi pensiamo chesianoin due momenti e in due, diversi, anche perché riteniamo complicato il trascinamento nella fitta boscaglia del corpo del bimbo». Lo dice l'avvocato, il legale della famiglia di Daniele Mondello, il marito di Viviana Parisi.«Magari la madre aveva perso Gioele ed è salita sul pilone, cadendo poi accidentalmente- dice - E, nel frattempo, il bimbo magari è caduto da qualche altra parte e poi è stato assalito dagli animali. Comunque speriamo che questi sopralluoghi possano chiarire la vicenda».

Sarà effettuato oggi nelle campagne di Caronia, dove sono stati trovati i corpi di Gioele Mondello e della madre Viviana Parisi, un sopralluogo di una equipe di tecnici ed esperti nominati dalla Procura di Patti per ricostruire cosa sia accaduto alla donna e al figlio di 4 anni, trovati morti nei giorni scorsi. In particolare si cercherà di verificare se è possibile che un branco di animali abbia trascinato il corpo di Gioele dal traliccio, dove è stata ritrovata la madre, fino al luogo in cui sono stati scoperti i resti del piccolo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Agosto 2020, 10:38

