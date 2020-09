Viviana Parisi, il legale mostra le foto dell'incidente: «L'urto è stato importante»

di Alessia Strinati

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Settembre 2020, 15:19

L'incidente in cui sono rimasti coinvoltie il figliosarebbe stato piuttost. A rivelare idel caso è il legale della famiglia Mondello, Nicodemo Gentile, che sulla sua pagina Facebook mostra due dellequella di Viviana e il camioncino contro il quale avrebbe impattato.Dalle immagini si vede la fiancata della vettura schiacciata e la ruota senza più il copertone, evidente segno di un impatto piuttosto violento. Proprio ieri è emerso che Gioele non sarebbe stato messo nel suo seggiolino, quindi potrebbe aver riportato ferite piuttosto gravi. «L' urto tra i mezzi è stato " importante ". Ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente diventa indispensabile per capire alcune condotte successive al fatto», scrive il legale.Forse Gioele potrebbe aver riportato lesioni interne. Si cerca di capire però cosa possa aver spinto Viviana ad allontanarsi e i tabulati di telefono e tablet sono ora nelle mani dello psichiatra forense che cercherà di fare luce sulla condizione della Parisi. La famiglia continua a ribadire la buona fede della donna, descritta da tutti come una mamma amorevole e attenta.