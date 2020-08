Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Agosto 2020, 11:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Viviana non avrebbe mai ucciso Gioele. Inoltre non aveva paura dei cani». Lo ha detto, il padre del piccolodi 4 anni scomparso il 3 agosto scorso mentre era insieme alla madre, poi trovata morta nelle campane diIl padre del bimbo, che sta partecipano alle ricerche insieme ad alcuni familiari e a un centinaio di volontari, ha voluto in questo modo escludere una delle, cioè quella di un omicidio-suicidio da parte della madre del piccolo, facendo riferimento anche a una eventuale aggressione da parte di alcuni cani feroci.