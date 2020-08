Viviana Parisi, è omicidio-suicidio? Il legale: «Aperte tutte le piste». Autopsia Gioele slitta a domani

Gioele, le immagini delle ricerche nelle campagne di Caronia

Nuovo sopralluogo nei luoghi in cui sono stati ritrovati i cadaveri die del figlioletto: presenti al sopralluogo anche il papà del bambino, Daniele Mondello, accompagnato dal suocero Luigino Parisi. Uscendo dalla Procura di Patti, non ha voluto parlare con i giornalisti. Intanto èsul corpo del piccolo Gioele, i cui risultati potrebbero chiarire meglio la dinamica di quanto è accaduto alla dj 43enne e al figlioletto, scomparsi lo scorso 4 agosto e ritrovati senza vita in date diverse.L'avvocato Antonio Cozza, uno dei legali della famiglia Parisi, ha aperto all'ipotesi di: Viviana ha ucciso il figlio e poi si è suicidata? «Ancora è aperta qualsiasi tipo di pista», ha detto, aggiungendo che le risposte su quanto accaduto «dovranno arrivare dalla scienza, dai medici legali, dai geologi». «La volontà di tutti è sapere cosa è successo- dice -Tutte le ipotesi fatte oggi non hanno avuto dei riscontri. Che ci darà la scienza». «Da oggi si scrive la storia di quello che è successo a Gioele e a Viviana», ha detto l'avvocato uscendo dalla Procura.Il legale della famiglia Mondello invece, l'avvocato Pietro Venuti, ha parlato dell'esposto presentato da Daniele: «Nel nostro esposto poniamo una una serie di domande sulla base di quella che è la ricostruzione dei fatti di nostra conoscenza: dall'incidente in poi rispetto a tutti i soggetti che sono venuti in contatto con Gioele e con la mamma», le sue parole. «Chiediamo chiarimenti anche sui tempi di ritrovamento del bimbo e di Viviana - aggiunge il penalista - avvenuto in un lasso di tempo comunque notevole. Non so se il bambino poteva trovarsi vivo, sappiamo che il 4 agosto, l'indomani della scomparsa, il corpo d Viviana era sotto il traliccio».