VITTORIO VENETO-a soli 26 anni. La tragedia si è consumata ieri sera, giovedì 24 gennaio, in un appartamento in via Garibaldi a. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri che l'ambulanza, ma per la giovane non c'è stato nulla da fare. Nell'alloggio sono state trovate siringhe e una piccola dose di eroina. Non si esclude che ad uccidere la 26enne sia stata. Ora sono in corso accertamenti per verificare se la giovane possa aver fatto uso dell'eroina killer che ha già fatto numerose vittime.