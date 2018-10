Dramma nei campi: cade mentre fa la raccolta delle olive e muore

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tragedia questa mattina nella campagna di Vittorio Veneto. Un uomo di. L'incidente è successo attorno alle 11.20 in via Mascagni e per la vittima non c'è stato nulla da fare. L'uomo stava lavorando in campagna quando è caduto dalla scala probabilmente a causa di un malore. Inutili i soccorsi è morto quasi all'istante.