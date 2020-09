Vittorio Sgarbi a Venezia senza mascherina, l'attrice Sara Serraiocco lo allontana: «Un mio parente è stato male» - Video

Vittorio Sgarbi

Ha dispensato baci e strette di mani allanonostante le normeNulla di nuovo per Vittorio Sgarbi, negazionista della prima ora, ma era poco prevedibile che qualcuno glielo facesse notare davanti a tutti. Il critico d'arte si era avvicinato un po' troppo, rigorosamente senza mascherina, a Sara Serraiocco e l'attrice lo ha invitato a mantenere le distanze.La scena è finita in un video diffuso in rete. Ieri, Sgarbi si trovava alla, è salito sul palco per consegnare il premio Kinéo all'attrice abruzzeseUn'occasione che richiederebbe la classica stretta di mano e magari un abbraccio. Questo deve aver pensato Sgarbi quando si è avvicinato per salutarla e congratularsi infischiandosene della pandemia.Il filmato mostra infatti Sgarbi tentare di abbracciarla dopo averle stretto le mani, mentre l'attrice 30enne si ritrae per sicurezza. Per giustificare il suo atteggiamento chiede il microfono: «Vorrei aggiungere una cosa. Vorrei mandare il messaggio che rispettare le distanze di sicurezza è fondamentale. Ho anche avuto un parente che è stato male per questo, e preferirei portare rispetto».Com'è noto difficilmente Sgarbi risparmia una replica e il presentatore interviene dicendo «Vittorio ti prego». Il sindaco di Sutri, tuttavia, mantiene la calma: «Sono d’accordo. Io non porto la mascherina perché rispetto le distanze di sicurezza». «Ed è bene stare a distanza. Non va bene amarsi troppo», aggiunge infine con sarcasmo, prima di indossare una mascherina con il disegnino di una capra.