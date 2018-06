Domenico Diele condannato a 7 anni e 8 mesi per omicidio stradale: tamponò e uccise una 48enne

Tra i nuovi sindaci che sono stati eletti in questa tornata elettorale non passa inosservatoche è il nuovo sindaco di Sutri, piccolo borgo con poco più 6mila abitanti in provincia di Viterbo. Il critico d'arte ha ottenuto il, grazie all'appoggio dellacreata da lui 'Rinascimento Sgarbi', sintesi politica di diversi esponenti locali., con la Lista civica Sutri, si è fermato alSgarbi in passato ha ricoperto il ruolo didal 2008 al 2012 nel comune siciliano didal 1992 al 1993 ae nel 2016 aveva promesso di ricandidarsi al piccolo borgo in provincia dicon il suo rinato movimento. “Sono felice e soddisfatto” queste le sue parole dopo la vittoria e ha subito annunciato che, in qualità di deputato, presenterà unaper “Sutri città d'arte”.“Porterò un contributo annuale alle iniziative culturali di 25.000 euro attraverso la Fondazione Ligabue. Sutri deve diventare come Spoleto. Coinvolgerò anche la Fondazione Fendi. La cultura deve trionfare”, erano queste le promesse di Sgarbi durante lae “tutto deve essere gratuito” aveva detto quando gli avevano chiesto se una volta sindaco avesse percepito lo