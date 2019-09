Vittorio Sgarbi senza freni: «Il tradimento è femminile, la donna lo fa per indole»

Mercoledì 25 Settembre 2019, 13:35

Il tradimento è prerogativa della donna, che lo fa per indole. Fa discutere come sempre, le cui idee sull’amore e sulle relazioni sono sempre fuori dal coro, così come in questo caso: il critico d’arte ha parlato a margine della mostraallestita a Milano in via Dante, una mostra ideata da Gleeden, la prima app di incontri extraconiugali.«Per me il tradimento è solo femminile - ha detto Sgarbi - la donna tradisce per indole, l’uomo invece lo fa per istinto animale». Un’idea certamente originale, ma Sgarbi ha abituato ormai da tempo l’opinione pubblica alle sue dichiarazioni mai banali. La domanda sul tradimento è arrivata perché in tema con l’esposizione, che ripercorre proprio il tema dell’infedeltà femminile, sottolineandone la centralità nella società occidentale dal punto di vista artistico come musicale.