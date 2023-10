Vittorio Sgarbi al veleno: «Sangiuliano non mi vuole? Non soffrirò e non mi dimetto»

di Redazione web

Non ha nessuna intenzione di dimettersi Vittorio Sgarbi, intervenuto ai microfoni de La Zanzara su Radio 24. «È 50 anni che faccio queste cose. Fare una conferenza è come scrivere un libro. Quando scrive un libro Sangiuliano non ha i diritti? Che discorso è? È tutto assurdo», risponde il sottosegretario alla cultura, travolto dalle polemiche dopo la pubblicazione di un articolo de Il Fatto Quotidiano, in cui viene accusato di aver incassato 300mila euro in mostre e premi, insieme al suo capo segreteria e alla sua compagna.

Malumori nell'esecutivo

La notizia ha generato pesanti malumori all'interno del Governo, a partire dal ministro Sangiuliano che ha incalzato anche la premier Giorgia Meloni a prendere provvedimenti, e pare che stia valutando il ritiro delle deleghe. Ma alla domanda di Giuseppe Cruciani e David Parenzo, i conduttori del programma radiofonico, se avesse intenzione di lasciare il suo incarico istituzionale, Sgarbi ha risposto: «Perché dovrei dimettermi? Ho fatto solo il bene del patrimonio artistico italiano. È una campagna per colpire un nemico, ma è un nemico che non c’è.

Nessun conflitto

Secondo il critico d’arte, il punto è che la legge sul conflitto di interessi parla esplicitamente di incompatibilità solo «in materie affini...io ho elencato i miei incarichi e nessuno mi ha chiesto di non fare uno spettacolo o di presentare un quadro. Non c’è incompatibilità».

Rapporti con la premier

E ancora «Giorgia Meloni è arrabbiata?», chiedono i conduttori. «Forse con lui (Sangiuliano – ndr)… Io non ho fatto niente e non credo che Sangiuliano mi tenga a distanza. Poi se è questo che vuol fare, io non soffro della volontà degli altri».

