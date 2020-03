Vittorio Sgarbi sul coronavirus: «Io irresponsabile, ma raramente sbaglio. Alcuni virologi ancora non si scusano»

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Marzo 2020, 22:17

torna sull'emergenzae sulle dichiarazioni dei primi giorni che, sottostimando il pericolo, lo hanno travolto dalla polemica. «Mi scuso raramente perché raramente sbaglio, generalmente ho ragione...», dice il critico d'arte in un'intervista a 'Il Giornale'. Punta così il dito contro gli espetti che lo hanno portato all'errore. «In questo caso io ho ascoltato svariati virologi che hanno, almeno sino al 9 marzo, stimato il pericolo delcome relativo... »«Poi la situazione - continua - è stata valutata diversamente. E io mi sono trovato nel mezzo di una tempesta polemica in cui non avrei dovuto trovarmi. È stato da irresponsabile perché non dovevo far circolare informazioni rassicuranti che esulano dalla mia competenza. Però è anche vero che io sono irresponsabile di quelle informazioni la cui responsabilità ricade sui competenti che le davano. E che non mi pare si scusino».In relazione alle accuse aggiunge: «Non volevo incitare nessuno a violare nessuna normativa. Ho parlato con persone della zona e anche di Piacenza. Si sentivano trattate come appestati. Io volevo veicolare un messaggio di carità cristiana, ai malati si sta vicini. Ovviamente senza violare quarantene e andando quando la zona veniva indicata come bonificata. Non volevo fare nessuna provocazione o violazione. Volevo trasmettere ottimismo e che questa malattia non è come la peste. Ma di nuovo sono stato frainteso e quindi mi scuso».«Lo ridico - conclude - mai incitato nessuno a violare decreti. Anzi temo che le chiusure e il tutti a casa siano stati fatti anche con ritardo. Ma di tutto questo si discuterà quando avremo i dati finali. Lo ridico: sono stato irresponsabile a fidarmi di informazioni che credevo scientifiche e certe, ma non lo erano. Adesso leggo poesie su facebook e parlo di arte cose su cui sono competente io e mi appartengono».