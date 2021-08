Ostuni, malore sulla spiaggia: muore Vittorio Patella, ex primario di Ortopedia del Policlinico di Bari

Tragico pomeriggio in riva al mare in Puglia. L'ex primario del reparto di Ortopedia del Policlinico di Bari, Vittorio Patella, di 74 anni, in vacanza insieme alla famiglia presso il Villaggio turistico di Rosa Marina, lungo la costa di Ostuni, è stato colto da malore. Vani i soccorsi. Il noto professionista è deceduto poco dopo sotto gli occhi dei famigliari e di alcuni bagnanti, sulla sabbia di "Lambertiana". A dare l'allarme gli stessi famigliari, presenti in quel momento sotto l'ombrellone al fianco del loro congiunto.

I soccorsi

Sul posto, qualche istante dopo, sono accorsi gli operatori del 118, che invano hanno tentato di rianimare lo sfortunato e affermato ortopedico. Il suo cuore ha cessato di battere prima ancora che gli stessi medici tentassero una disperata corsa in ospedale. Pochi dubbi sulle cause che avrebbero determinato il decesso. Il medico barese è deceduto sul colpo, stroncato da un improvviso infarto. I militari della locale stazione dei carabinieri, giunti sul luogo della tragedia, hanno provveduto ad informare il magistrato di turno, comunicando di conseguenza il responso del medico legale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Agosto 2021, 21:10

