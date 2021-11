Vittorio Feltri e i no vax: «Malati gravi: 2 su 3 non sono vaccinati. Peggio per loro»

«Malati gravi: 2 su 3 non sono vaccinati. Peggio per loro». Con questo tweet il direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri, ha commentato i dati che vedono i non vaccinati tra i malati più gravemente colpiti dal Covid.

Malati gravi: 2 su 3 non sono vaccinati. Peggio per loro. — Vittorio Feltri (@vfeltri) November 21, 2021

Come è sua abitudine, Vittorio Feltri non usa il fioretto, e non lo fa nemmeno per andare contro i no vax. Solo qualche giorno fa, intervenendo alla trasmissione “Accordi&Disaccordi” in onda sul Nove, Feltri aveva usato altre dure parole contro chi ha deciso di rifiutare il vaccino anti-Covid: «Muoiano pure, ma non mi chiedano soldi per il funerale».

