Vittorio Brumotti aggredito a Reggio Emilia: sassate e bottigliate da un gruppo di immigrati

Sassate e bottigliate all’indirizzo di Vittorio Brumotti, l’inviato di Striscia la notizia, che si trovava a Reggio Emilia per realizzare un servizio sull’area abbandonata delle ex Reggiane, in via Agosti, luogo di spaccio e microcriminalità, con decine di immigrati di origini africane che vivono nell’illegalità tra degrado, violenze e droga. Non è la prima volta che Brumotti subisce un'aggressione durante uno dei suoi servizio per il tg satirico di Canale 5.

Leggi anche > «Sono stanca, riposo un po'»: Francesca, 24 anni, muore a casa di amici

Brumotti è andato nella zona con il suo operatore video dopo le decine di segnalazioni inviate a Striscia: ma al suo arrivo è stato accolto con una sassaiola da parte dei presenti, un’aggressione che ha costretto l’inviato a chiamare polizia e carabinieri, che sono intervenuti per riportare l’ordine. Al loro arrivo però le persone che avevano aggredito Brumotti e l’operatore si sono dileguate, scappando nei campi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Marzo 2021, 20:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA