Il loro figlio di 11 anni è stato ucciso, falciato ieri sera davanti alla sua casa di Vittoria (Ragusa) da un Suv guidato da un 34enne ubriaco che ha ferito gravemente anche un cuginetto coetaneo.

Vittoria

Vittoria, auto travolge due cuginetti di 11 e 12 anni sulla porta di casa: uno è morto, l'altro ha perso le gambe

«Bevuto birra e preso cocaina». Mentre stava eseguendo gli esami clinici nei laboratori dell'Asp di Ragusa sulla eventuale positività ad alcol e droga Rosario Greco, il 34enne che alla guida di un suv ha travolto a Vittoria (Rg) due cuginetti di 11 e 12 anni, uno rimasto ucciso l'altro gravemente ferito, ha detto ai poliziotti presenti di avere bevuto birra e di avere assunto cocaina. Il referto medico ha confermato la presenza di un tasso alcolemico quattro volte superiore a quello previsto, mentre per l'esame tossicologico si dovrà attendere ancora qualche giorno, e il dato non è ancora noto, contrariamente a quanto si era appreso in un primo momento. L'auto è stata sequestrata e saranno avviate le pratiche per la confisca.

«Il bambino è stato operato ma purtroppo non abbiamo potuto salvargli le gambe che sono state tranciate durante l'incidente. Le sue condizioni sono stabili ma gravi, è ancora in pericolo di vita». Lo afferma la direttrice dell'unità operativa di terapia intensiva neonatale del Policlinico di Messina Eloisa Gitto, sulle condizioni del bimbo di 11 anni falciato ieri sera davanti alla sua casa di Vittoria (Rg) da un Suv guidato da un 34enne ubriaco che ha ucciso un suo cuginetto coetaneo. I due bimbi stava giocando insieme. Il piccolo, dopo un delicato intervento nell'ospedale di Vittoria, era stato trasferito in elisoccorso a Messina.

Venerdì 12 Luglio 2019, 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Completamente distrutti dal dolore. Sono seduti su due sedie dell'ospedale didavanti alla sala mortuaria dove è stato ricomposto il corpicino di. I, sembrano due automi, inconsapevoli quasi della tragedia che li ha colpiti.La madre dirivela un particolare agghiacciante: «Dopo l'incidente e vedendo mio figlio steso a terra sul marciapiede, cercavo un telefonino per chiamare il 118, l'ho strappato dalle mani di un uomo che non conoscevo, era l'assassino di mio figlio, ma io non lo sapevo».