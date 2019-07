Il papà di Alessio ai funerali: «Lascerò la città. Non riesco più a entrare in casa mia»

Suv killer, non ce l'ha fatta il piccolo Simone: la notizia choc durante il funerale

L'uomo è difeso dall'avvocato Nunzio Citrella del foro di Ragusa, che secondo quanto riporta RagusaOggi, non ha voluto lasciare commenti al termine dell'udienza. Il figlio del 're' degli imballaggi di Vittoria non sarebbe nuovo a certe scorribande in città rimaste impunite: la sera prima dell'incidente aveva avuto un alterco a Scoglitti con alcuni frequentatori di un esercizio pubblico.