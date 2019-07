«Lascerò. Dopo questa tragedia non riesco più a vivere in questa città». Lo diceildia chiusura delle orazioni funebri per il figlio, travolto e ucciso da un Suv mentre giocava davanti casa con il cuginetto Simone, deceduto anche lui stamane . Arriva sull'altare stremato, senza più lacrime ma ha la forza di gridare la sua rabbia. «Non riesco più ad entrare nella mia casa», dice.