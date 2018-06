Vito Caroli, l'imprenditore scomparso trovato all'estero: sta rientrando in Italia

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sta rientrando in Italia, 50 anni, il piccolo imprenditore di Borgo San Michele scomparso dalla metà di aprile. L'uomo dopo aver lasciato cellulare, carte di credito e pc, era svanito nule nulla. Inutili fino a ieri gli appelli della famgilia lanciati attraverso la trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto?. Caroli aveva noleggiato un'auto a Latina e il giorno prima di sparire aveva rinnovato per un altro mese l'abbonamento. A quanto risulta sono stati i cronisti della trasmissione a rintracciarlo, ma l'avvocato della famiglia Caroli non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni.