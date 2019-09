Stuprarono una donna in un pub: i militanti di Casapound Francesco e Riccardo a processo

Sabato 21 Settembre 2019, 16:13

i due ex militanti di CasaPound espulsi dal movimento subito dopo l'arresto per il presunto stupro al pub Old Manners di Viterbo. L'udienza per i due giovani, ai quali il 13 settembre scorso sono stati concessi i domiciliari dopo quattro mesi e mezzo trascorsi nel carcere Mammagialla della cittadina laziale, si terrà il 26 novembre. È il 29 aprile scorso quando il caso esplode con l'arresto dei due ragazzi, accusati di violenza di gruppo e lesioni aggravate.che era anche consigliere comunale di Vallerano, incontrano la donna in un bar, poi le propongono di spostarsi nel circolo privato Old Manners, di cui hanno le chiavi dove, secondo l'accusa, si consumerebbe la violenza, filmata con i cellulari. Gli investigatori parlano di immagini «raccapriccianti» e nell'ordinanza di misure cautelari del gip di Viterbo Rita Cialoni si fa riferimento a reiterati abusi sessuali e insulti beffardi alla vittima, che appare «inerme e apparentemente priva di sensi, completamente nuda e sdraiata sul pavimento». Le immagini, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbero state condivise in chat tramite WhatsApp.