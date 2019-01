di Emilio Orlando

Intimidazioni, estrorsioni e controllo del tessuto economico territoriale con metodi mafiosi nel viterbese. Dalle prime ore di questa mattina è in corso una maxi operazione contro la criminalità calabrese, radicata da anni nella Tuscia con i tentacoli che arrivavano in attività imprenditoriali. Tredici le persone finite in manette al termine di una lunga indagine della direzione distrettuale antimafia di Roma e del comando provinciale dei carabinieri di Viterbo coadiuvati dal raggruppamento aeromobili di Pratica di Mare, dalle unità cinofile e da militari dell’8° reggimento “Lazio”. Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse a personaggi appartenenti a cosche 'ndranghetiste e prestanomi tutti indagate, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso. Numerose le perquisizione tuttora in corso dove sono state ritovate anche armi da fuoco.Dalle indagini degli inquirenti è venuta alla luce l’esistenza di un’organizzazione dai connotati mafiosi, dedita principalmente ad imporre il proprio controllo su attività economiche, quali negozi per la vendita di preziosi usati come compro oro , locali notturni, ditte di trasloco ed altre attività delittuose come i recupero crediti. Gli investigatori agli ordin del colonnello Giuseppe Palma hanno ricostruito i tasselli di un mosaico che ha portato alla luce un pericoloso panorama criminale.Il sodalizio smantellato all' alba di oggi aveva solidi collegamenti con ambienti della criminalità organizzata calabrese e si era imposto a Viterbo e Provincia, attraverso una serie di aggressioni e gravi atti intimidatori, esercitando un’azione di controllo del territorio. Particolarmente gravi gli episodi che hanno visto incendiare l’auto anche ai carabinieri.