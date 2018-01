Biagio vince un milione alla Lotteria, la figlia alla Vita in Diretta: "Dopo 40 anni di gioco forse è andato pari"

Lunedì 8 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non si nasconde, il fortunato vincitore dellache il sette gennaio si è risvegliato milionario. L'uomo, 64 anni, di Pinerolo, fa il parcheggiatore nelle discoteche e ha acquistato il biglietto da un milione di euro, il tagliando P462926, quattro giorni prima. Allainterviene raccontando di voler dare tutta la vincita alla figlia Francesca.Padre e figlia durante l'intervista davanti ai microfoni dihanno raccontato che Biagio ha sempre avuto la passione per il gioco e che non ha nessuna voglia di nascondere la sua fortuna. "In quarant'anni di gioco forse siamo andati pari", ha ironizzato Francesca, la quale ha spiegato di concepire quei soldi come la pensione che il padre non vedrà mai.LEGGI ANCHE ----> "Troppi soldi, li darò a mia figlia" LEGGI ANCHE -----> Tutti i biglietti vincenti La psicologa in studio ha raccomandato ai vincitori prudenza perché cambiare la propria vita all'improvviso può comportare problemi nel gestire il denaro e la popolarità. Biagio ha ribadito di non aver alcuna paura di mostrarsi in pubblico. Una fortuna simile l'ha cercata per anni e non c'è alcun motivo per occultarla. Piedi per terra anche per Francesca che ancora non ci crede. Biagio è uno dei "vincitori della Befana". La fortuna ha baciato il Piemonte due volte con un altro biglietto vincente.