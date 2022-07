Virus West Nile fa paura. Per arginare diffusione, blindate sagre ed eventi

di Paolo Travisi

Il virus West Nile fa paura. Nel padovano è stato trasmesso attraverso la puntura di zanzare, non dà sintomi ed in pazienti fragili può portare alla morte. Ed è quelo che è accaduto a Piove di Sacco, in provincia di Padova.

Timore diffusione e sagre blindate

Sale l'apprensione che il virus del West Nile possa diffondersi sul territorio veneto, dopo che è stato individuato in un campione di zanzare catturate in provincia di Rovigo. Il comune, infatti, in base al Piano nazionale di prevenzione sorveglianza e risposta alle arbovirosi 2020-2025, adottato dalla Regione Veneto, ha scelto di limitare gli eventi pubblici, in particolare quelli serali e notturn, chiedendo agli organizzatori delle sagre di eseguire interventi di «disinfestazione adulticida», cioè di provvedere a bonificare l'aria con disinfestante ed insetticidi per le zanzare. Inoltre è stato disoposto di disinfestare le aree verdi comunali, le larve di insetti in tombini, fossati e altri ristagni d'acqua.

Prime vittime

Un uomo di 83 anni è deceduto a causa di una grave forma di encefalite che potrebbe essere collegata al virus West Nile, cui sarebbe risultato positivo, anche se sono in corso accertamenti specifici. Nei giorni scorsi, infatti, l'Istituto superiore di sanità aveva segnalato nel padovano, il primo caso di positività al virus che prende il nome dal fiume africano, Nilo, ma non è stato ancora specificato se il paziente deceduto fosse lo stesso della segnalazione.

Intanto negli ospedali dell'area padovana, Ulss 6, è stato ricoverato un altro uomo di giovane età, anche lui risultato positivo al virus trasmesso dalle zanzare, mentre su un 62enne ricoverato per encefalite a Piove di Sacco, sono in corso accertamenti per stabilire se sia stato contagiato dal West Nile.

Cos'è il virus West Nile e come si trasmette

Il virus West Nile è endemico, cioè presente stabilmente nell'area del bacino padano, si sviluppa fra alcune specie di uccelli, ma soprattutto tra le comuni zanzare. L'uomo può essere colpito dal West Nile, può venirne infettato tramite una semplice puntura di zanzara, ma non può trasmetterlo ad altre persone. Il contatto col virus di solito causa un'infezione che decorre senza sintomi, oppure se ne sviluppano di simili all'influenza, mentre nei casi più gravi si può arrivare a gravi forme neurologiche.

