Virus respiratorio sinciziale, due bimbi morti in poche ore: uno a La Spezia, l'altro nel napoletano

Il virus sinciziale provoca due piccole vittime in un giorno. Un bimbo di 11 mesi e un neonato di appena cinque mesi hanno perso la vita, uno a La Spezia, l'altro a Castellammare di Stabia (Napoli): fatale per entrambi una crisi respiratoria e un peggioramento improvviso, che hanno portato ad un arresto cardiocircolatorio.

Il bimbo morto a La Spezia ha perso la vita all'ospedale Sant'Andrea: la causa, secondo una prima ipotesi diagnostica, è un'insufficienza respiratoria acuta sostenuta da un'infezione da virus respiratorio sinciziale. Il decesso è avvenuto alle 4 di questa mattina, ha reso noto l'Asl5. I genitori hanno portato il piccolo all'ospedale perché il figlio presentava da circa 24 ore una tosse persistente con progressivo aggravamento. Dopo essere stato sottoposto a triage e a tampone antigenico, risultato negativo, il bimbo è stato inviato al Pronto Soccorso pediatrico dove gli specialisti ne hanno disposto il ricovero.

La situazione del bimbo si è rapidamente aggravata tanto da richiedere l'intervento del rianimatore per effettuare un trasferimento protetto all'ospedale Gaslini di Genova ma a causa della grave instabilità clinica subentrata, l'opzione è stata scartata ed è stata l'equipe di trasporto della Terapia Intensiva del Gaslini ad intervenire al Sant'Andrea. Vani sono stati i ripetuti tentativi, protrattisi per oltre un'ora e mezzo, di rianimare il bimbo. Domani mattina verrà eseguito il riscontro diagnostico sulla salma per accertare la causa della morte.

Il secondo bimbo morto a Castellammare ha perso invece la vita all'ospedale San Leonardo, nella città del circondario di Napoli: il neonato era nel reparto di pediatria quando le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate, scrive il quotidiano Il Mattino. La crisi respiratoria è stata gestita da medici e anestesisti presenti nel nosocomio, che non hanno però potuto fare nulla. I carabinieri guidati dal capitano Carlo Venturini, arrivati sul posto, hanno avviato un'indagine: sotto choc la famiglia e l'intero ospedale. Domattina verrà effettuata l'autopsia.

Il virus sinciziale, cos'è la malattia che colpì la piccola Vittoria

Ma che cos'è l'Rsv, malattia che colpì la piccola Vittoria, figlia di Chiara Ferragni e Fedez? «Il virus - spiega il professor Midulla - se contratto nei primi mesi di vita del bambino provoca forme di bronchiolite gravi, con manifestazioni cliniche nelle basse vie respiratorie, mentre nei bambini più grandi e negli adulti si risolve con sintomi lievi, come rinofaringite, febbre o tosse. Ma i neonati sono spesso protetti dagli anticorpi materni che si 'trasmettono' attraverso la placenta. Questa volta però non è stato così - fa notare l'esperto - e l'epidemia che solitamente arriva a dicembre-gennaio è scoppiata con 2 mesi di anticipo. Ce lo aspettavamo perché per un anno e mezzo il virus non ha circolato grazie alle misure anti-Covid (lavaggio delle mani, mascherine e distanziamento sociale). Ma non appena queste misure sono state allentate, i fratellini più grandi sono tornati all'asilo o a scuola, e con una popolazione senza anticorpi il virus ha cominciato a circolare, subito e in anticipo rispetto al solito, e sta dando forme gravi nei piccolissimi».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Novembre 2021, 19:31

