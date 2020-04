Il virus fa sparire traffico e incidenti: un mese di Rc Auto restituito dall'assicurazione

Il drastico calo del traffico sulle strade nell’ultimo mese, ha fatto diminuire anche gli incidenti e di conseguenza i costi affrontati dalle compagnie assicurative.

Così Unipol, uno dei protagonisti assoluti del settore in Italia, ha annunciato attraverso l’amministratore delegato della compagnia, Carlo Cimbri, di essere pronta a restituire a tutti i propri clienti (circa 10 milioni) il costo di un mese di polizza, proprio in considerazione del fermo di fatto obbligatorio imposto alla gran parte degli automobilisti a partire dal primo Dpcm di marzo.

I consumatori invitano però il Governo ad adottare provvedimenti identici per tutte le compagnie e per tutti gli assaicurati. L’Asaps ha chiesto di riconoscere a tutti gli intestatari di polizze rc auto in vigore un bonus da quantificare con il prossimo contratto: uno sconto «paghi 11 mesi e sei assicurato per 12, da incrementare nel caso il fermo si protragga». Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 08:00

