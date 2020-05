Il virologo Silvestri: «Continua la ritirata del virus. Domani bellissima notizia sulle terapie»

Il virologo, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, ribadisce ottimismo sulladell'emergenzae nella sua rubrica quotidiana su Facebook esorta: «Avanti tutta, fino alla sconfitta definitiva del mostriciattolo». Prima notizia riportata: «», sorride lo scienziato - cresciuto a Senigallia, in provincia di Ancona - postando il link a un articolo di 'Senigallia Notizie'. E aggiunge: «La ritirata di Covid-19 continua imperterrita».«Oggi - osserva Silvestri - cala ancora il numero totale dei ricoveri in terapia intensiva per Covid-19 in Italia da 521 a 505, quindi di altre 16 unità, e siamo ormai al 12,4% del valore di picco. Scende ancora anche il numero dei ricoveri ospedalieri totali (da 7.917 a 7.729, quindi di altre 188 unità), mentre i casi attivi totali scendono da 52.942 a 50.966, quindi di ben 1.976 unità», conclude anticipando che «domani parleremo di una bellissima notizia sul fronte delle potenziali terapie».