Il virologo Crisanti: «L'Austria fa bene a non aprire all'Italia». E lancia una frecciatina a Zangrillo

"L'AUSTRIA FA BENE" L'Austria fa bene a non riaprire all'Italia? «Io penso faccia bene, ci sono ancora un sacco di casi in Italia. Io penso che anche noi dovremmo implementare misure di controllo nei confronti di quei Paesi dove l'epidemia è ancora attiva, come America e Sud America», ha aggiunto Crisanti. «Io stabilirei dei criteri: entri in Italia, ti controlliamo la temperatura, ti facciamo il tampone e verifichiamo che tu sia rintracciabile. Se sei positivo ti mettiamo in isolamento, non è che si può riaprire tutto così», spiega.

«Se il professor Zangrillo fosse andato a Vò nella prima settimana di gennaio e avesse visto le persone che magari erano positive al virus avrebbe detto che il virus clinicamente non esisteva. Poi si è visto quello che ha fatto - aggiunge - Questo virus ancora non lo comprendiamo bene, non comprendiamo perché raggiunta una soglia critica, le persone cominciano ad ammalarsi in modo grave».«Penso che avremo sorprese dall'analisi sierologica di tutta Italia. Se il 23 febbraio a Vò era del 5% io penso che in alcune zone della Lombardia sarà arrivato sopra il 30%», dice Crisanti.