Covid, il virologo Broccolo choc a Pomeriggio 5: «Assembramenti? Ecco come ci si contagia mentre si fa shopping»

Covid, il virologo Broccolo a Pomeriggio 5 : «Assembramenti? Ecco come ci si contagia mentre si fa shopping». Oggi, l'infettivologo, ospite nel programma di Barbara D'Urso, ha commentato le immagini degli assembramenti nelle vie dello shopping, da Milano a Roma.

«Io sono per la riapertura delle scuole il 7 gennaio - ha spiegato l'esperto - ma per misure restrittive durante le feste. Negli assembramenti ci si può contagiare. La maggior parte delle persone indossa mascherine di tessuto o al massimo chirurgiche. Da questo tipo di mascherine possono fuoriuscire goccioline fonetiche, quelle che emettiamo quando parliamo o semplicemente respiriamo. Queste goccioline tutte insieme vanno a formare una nube, l'areosol. Come una nube di fumo, l'areosol viene percepito anche nelle vicinanze».

E conclude: «Basta che negli assembramenti una persona su cento sia positiva e l'effetto areosol può provocare il contagio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Dicembre 2020, 21:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA