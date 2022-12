Virginia, la sexy prof che fa video su TikTok: «Le bidelle mi scambiano per alunna, poi si scusano»

Largo ai giovani. Anche a scuola, dove per insegnare alla "generazione TikTok", servono professori che sappiano confrontarsi sullo stello livello. Come Virginia, giovanissima insegnante, che sul social ci si trova alla perfezione. Anche se a scuola qualcuno la scambia ancora per alunna. «Le bidelle che mi incontrano nei corridoi o in aula professori mi dicono di andarmene in classe, poi devono scusarsi», ha spiegato in un video.

«Esco da solo perché non ho amici». Il messaggio del 18enne commuove i social e arrivano decine di inviti

La modella su TikTok: «Sono stanca di essere così bella, a lavoro ho solo problemi». Pioggia di critiche

La sexy prof di TikTok: «La rivincita sulla mia insegnante»

Virginia non fa tantissimi video sulla scuola, ma quando decide di parlare del suo lavoro ci va giù pesante. Come quando parla della sua ex insegnante che non credeva in lei, e che adesso è costretta «a chiamarmi collega, questo è il karma», dice. Prima di essere prof però, si definisce "mamma di Acaba", la sua cagnolina a cui ha dedicato la maggior parte dei video pubblicati su TikTok.

«Le mie prof assomigliavano a Lino Banfi»

Tantissimi i commenti che Virginia ha ricevuto sotto ai suoi video. «Beati gli alunni», scrive un utente. «Le mie erano tutte anziane», ribatte un altro. E ancora: «Ma perché le mie somigliavano tutte a Lino Banfi?». «Improvvisamente ho necessità di ripetizioni», scherza un altro. Altri professori in erba invece commentano per raccontare che il suo non è un caso così isolato: «Bidelli che ti scambiano per alunna? È successo anche a me».

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Dicembre 2022, 20:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA