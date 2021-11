VioliNation, perché l'hashtag è trend mondiale su Twitter. E spuntano Fedez e Andrea Delogu

L’hashtag #VioliNation sta spopolando su Twitter coinvolgendo vip di ogni genere, attori, cantanti e giornalisti sportivi. Una vera e propria mania scoppiata due sere fa quando l’account @moussolinho – The Animal Violista ha mandato in onda su Twitter Space senza soluzione di continuità le canzoni cover di uno youtuber romano. I brani sono rivisitati in chiave calcistica e per la maggioranza trattano argomenti relativi alla Roma, durante la diretta sono stati mandati anche interventi audio dello speaker.

L'hashtag diventa trend mondiale

L’hashtag ha raggiunto numeri impressionanti, diventando ieri sera una delle cinque tendenze mondiali contando circa 25 mila tweet, ascoltatori da ogni paese del mondo dall’Africa agli Stati Uniti passando per l’Australia e il Brasile. Una diretta che ha coinvolto circa 5.000 persone tra cui il cantante Fedez, la tennista Sara Errani, la conduttrice Andrea Delogu e anche la Lega di Serie A che questa mattina ha twittato un post con l’hashtag #VioliNation. Per il momento l'account @moussolinho è sospeso, ma promette di tornare presto per continuare a mandare in onda i contenuti che hanno fatto impazzire il web.

Ok raga spiegatemi subito cos’è perché non ci sto capendo una mazza #VioliNation — Fedez (@Fedez) November 18, 2021

Raga ma è una disco!!! #VioliNation — Andrea Delogu (@andreadelogu) November 17, 2021

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Novembre 2021, 14:07

