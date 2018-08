Violentata a 15 anni in spiaggia da uno straniero dopo la notte con le amiche

Stuprata in spiaggia a 15 anni da uno straniero a Jesolo, la più nota località balneare dell'Alto Adriatico in Veneto. E' successo ancora, dopo una serata trascorsa in uno dei locali della movida notturna jesolana la ragazzina che era in giro con le amiche ha accettato l'invito dell'uomo, ingenuamente. Qui ha avuto inizio il suo dramma. Lo stupratore l'ha invitata in spiaggia e lì sarebbe avvenuta la violenza sessuale.



La ragazzina friulana, racconta il Corriere della Sera, è stata avvicinata dal suo aggressore mentre si trovava in un locale di piazza Mazzini, il fulcro della vita notturna cittadina, assieme ad altri quattro amici. La 15enne aveva avuto il permesso di passare la sera fuori, lontana dai genitori, forse rassicurati dall’idea che il mercoledì potesse essere un giorno più tranquillo rispetto agli affollatissimi fine settimana.



Solo a fine serata, i suoi amici e amiche si sono preoccupati non avendo saputo più nulla di lei. L’hanno cercata in tutta la zona, ma l’hanno trovata solo quando hanno raggiunto la spiaggia, guidati dai pianti e dalle grida. Immediata la chiamata al 113, poi la corsa in ospedale. La 15enne ha raccontato di aver subito violenza, di essere stata costretta a un rapporto da quel giovane che aveva conosciuto da poco, e la polizia è a caccia dello stupratore.

Venerdì 24 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:24