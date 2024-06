Ventenne violentata da un immigrato mentre torna a casa alla fine del turno di lavoro

di Redazione web

Violenza sessuale a Pordenone. Ponte di Adamo ed Eva, tra sabato e domenica notte, buio e silenzio rotto soltanto dal passaggio delle auto. È l’una di notte e, nonostante sia un fine settimana, nella zona della Santissima non c’è nessuno. Una ragazza ha finito di lavorare e sta rientrando. È stanca, non vede l’ora di riposare. Cammina immersa nei suoi pensieri, mancano soltanto poche centinaia di metri e sarà casa. Il più orrendo degli incubi irrompe una volta superato il ponte, quando uno sconosciuto la aggredisce e la violenta.

Al momento l’unico dato certo è che l’aggressore è un immigrato. Potrebbe aver seguito la ragazza dal momento in cui ha lasciato il posto di lavoro, pedinandola finché non ha oltrepassato il Noncello, dove poi le ha teso l’agguato. Gli investigatori hanno esaminato tutte le telecamere comunali presenti nel centro storico e nella zona dell’aggressione nella speranza di individuare il violentatore mentre insegue la vittima dal momento in cui stacca dal lavoro fino al ponte di Adamo ed Eva.

Con il caso di sabato notte torna la paura in città. La zona della Santissima è molto frequentata - sia di giorno che di sera - da immigrati, soprattutto afghani e pakistani dai quali chiunque può acquistare droga. Gli argini del Noncello sono diventati il loro ritrovo e poco importa se le forze dell’ordine continuano a fare controlli. Sempre sabato, verso le 19, due fazioni di immigrati si sono affrontati in viale Treviso, vicino al sottopasso ferroviario: due sono stati feriti a coltellate. Sono situazioni che generano insicurezza. E non soltanto tra le donne che transitano a piedi o in bicicletta nella zona.

