«Chi mi ama mi vendichi»: condannato per violenza sessuale su una 15enne lancia l'appello choc sui social

di Redazione web

Viene condannato per violenza sessuale su una minorenne e si sfoga con un post su Instagram nel quale lancia un appello agli amici: 'chi mi ama mi vendichi'. Filippo Roncato, 27enne di Loreggia (Padova), ex pr di una discoteca nel Trevigiano, dovrà scontare 6 anni di carcere. La Corte di Cassazione nei giorni scorsi ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dai suoi legali confermando i 6 anni di carcere inflitti in Appello per aver abusato nel 2015 di una ragazzina di 15 anni.

Palpeggia nelle parti intime una bambina di 6 anni, che racconta tutto alla mamma: fermato un 68enne

Si finge uomo per ingannare una ragazza miope: arrestata una 21enne. «Prima del sesso le toglieva gli occhiali»

Lo sfogo sui social

Dopo aver sempre negato nelle fasi processuali qualunque violenza e parlato di un rapporto consenziente, ora Roncato si sfoga sui social dicendosi vittima «di malagiustizia e ingiustizia», lanciando un appello agli amici per vendicarlo e annunciando che il giorno successivo sarebbe stato portato in carcere a Bollate (Milano).

«Non frequento i social - sottolinea il difensore - in ogni caso lui si assumerà la responsabilità di ciò che ha scritto». La minaccia ha fatto ripiombare nella paura la vittima della violenza, che oggi ha 23 anni e sino alla sentenza definitiva si è vista ricoprire dagli amici di Roncato di insulti e minacce. Un calvario, racconta, che le ha fatto perdere 35 chili di peso. «Non gli porto rancore - afferma oggi la giovane - ma le sue parole mi spaventano».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Giugno 2023, 12:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA