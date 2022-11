Violenza sessuale nel sottopasso pedonale, carabiniere eroe sente le urla della vittima, insegue l'aggressore in bici e lo blocca

di Redazione web

Sarebbe stata violentata nel sottopasso pedonale che percorre il canale da Mirano a Marano, nel Veneziano se non fosse arrivato un carabiniere a salvarla dal suo aguzzino. Il tentativo di violenza sessuale, ieri pomeriggio, quando era già calato il buio ed una ragazza stava facendo una passeggiata. Sul suo percorso, però, ha incontrato la persona sbagliata, un uomo che ha cercato di abusare di lei, complice il buio ed il momento di solitudine, scrive Il Gazzettino.

Allertato dalle grida

Secondo una prima ricostruzione, a richiamare il carabiniere, che in quel momento si trovava nelle vicinanze della vittima, sarebbero state le sue urla; il militare, nonostante fosse fuori servizio, non ha esitato ad andare in aiuto della donna, facendo fuggire l'aggressore.

Ma la situazione non è finita con la fuga dell'uomo, perché il carabiniere si è lanciato all’inseguimento in bicicletta, mentre al telefono chiedeva l'aiuto di altri colleghi. L’uomo è stato braccato ed arrestato, mentre la ragazza, ancora sotto choc, sarà ascoltata dal pm per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione.

Violenza inedita

E' la prima volta che un simile episodio viene registrato nel parco sull'argine del Taglio, una delle aree verdi più frequentate di Mirano, un percorso di oltre tre chilometri che collega la frazione di Mira, Marano, dove si trova la stazione ferroviaria, al centro di Mirano, meta molto frequentata da runner, ciclisti ed amanti delle passeggiate.

Lunedì 14 Novembre 2022, 14:26

