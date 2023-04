Violenza sessuale sul bus in pieno giorno: studentessa salva grazie al sangue freddo dell'autista

di Redazione web

Violentata sull'autobus che la stava riportando a casa. La vittima è una studentessa appena maggiorenne, abusata da un uomo sui 40 anni, in pieno giorno sul bus 11B a Bologna. A salvare la giovane, l'autista del mezzo, che ha braccato il molestatore per consegnarlo ai carabinieri che lo hanno arrestato. La violenza si sarebbe consumata sabato scorso, nel primo pomeriggio, scrive Il Resto del Carlino, quando l'uomo, senza fissa dimora, si è avvicinato alla ragazza, iniziando a toccarla nelle parti intime, a palpeggiarla, nonostante lei tentasse di opporsi e di allontanarlo.

Autista preparato

La studentessa, però, ha trovato la forza di reagire, avvicinandosi all'autista del bus, che ha capito la situazione e senza dare nell'occhio, per fermare l'aggressore ed evitare altre vittime, ha chiamato la centrale dell'azienda, la Tper, che a sua volta ha avvisato dell'emergenza il 112.

Intervento dei carabinieri

Poco dopo i militari dell’Arma hanno raggiunto il mezzo ed il conducente per non far fuggire l'uomo ha fermato il bus e lasciato chiuse le porte fino all’arrivo della pattuglia. Una volta accertato, con l’aiuto del conducente del bus e delle immagini di videosorveglianza, quanto avvenuto, l’uomo è stato arrestato per violenza sessuale.

Come comportarsi

«Sia la ragazza che l’autista hanno agito nel migliore dei modi, in simili situazioni è infatti fondamentale che le vittime chiedano aiuto al conducente, formato per gestire simili emergenze» spiegano dall'azienda Tper, che sui bus per promuovere questa prassi e garantire la massima sicurezza ha affisso cartelli anche in inglese, con suggerimenti e informazioni.

