Violenza sulla donne: durante il lockdown casi aumentati dell'11%, il dossier del governo

La convivenza forzata per il lockdown anti Covid ha innescato un sensibile aumento - pari all'11% - dei procedimenti iscritti per maltrattamenti contro familiari e conviventi catalogabili come violenza di genere nel periodo 1° gennaio- 31 maggio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

«Un trend che può essere imputato alle misure di contenimento da lockdown che hanno portato a situazioni di convivenza forzata», è uno dei dati che emerge dal primo report del ministero della Giustizia sul Codice Rosso.

Il dossier è stato presentato in streaming dal Guardasigilli Alfonso Bonafede e all'evento partecipano anche il premier Giuseppe Conte, la ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti. L'evento avviene alla vigilia della giornata contro la violenza sulle donne.

