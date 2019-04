di Mario Fabbroni

«C'è Angela?». Si tratta solo di un nome in codice - Angela appunto - che potrebbe essere qualsiasi altro. In Inghilterra la richiesta (Ask for Angela) funziona eccome quando una donna si trova in difficoltà: in discoteca, ad esempio, basta che la donna che si sente sessualmente minacciata o in pericolo per la propria incolumità fisica si presenti al banco del bar oppure al gurdaroba ed ecco che scattano tutta una serie di procedure per proteggerla. Dalla scorta al taxi che la porti a casa, ma anche telecamere puntate sui potenziali molestatori.Ask for Angela sta per sbarcare anche in Italia, precisamente a Roma. I locali pubblici della Capitale (e via via del resto del Lazio) riceveranno istruzioni ad hoc per offrire una via di fuga alle donne che si sentono vittime di molestie o approcci indesiderati. La consigliera regionale del Pd, Marta Leonori, proprio pensando all'esperienza d'oltremanica ha infatti elaborato un emendamento sulle regole per la movida: La Regione promuove in particolare iniziative volte a prevenire le molestie sessuali e gli episodi di violenza, recita il testo approvato ieri all'unanimità nella commissione consiliare Attività Produttive. La Leonori commenta: «Spero che questo provvedimento possa essere adottato dai Comuni e anche dai Municipi per mettere in campo, insieme agli operatori, vari protocolli e iniziative come quella inglese Ask for Angela. Spero che altre Regioni seguano l'esempio avviato dal Lazio».La prima adesione è arrivata dal Municipio del centro storico di Roma, che pullula di night club, luoghi di ritrovo e pub. Per la mini-sindaca Sabrina Alfonsi, che ha fatto dei diritti delle donne un autentico cavallo di battaglia, questo «può essere uno strumento utile e concreto per combattere la violenza di genere, soprattutto sulle giovani donne che frequentano i locali notturni. L'inizio di un cambiamento culturale».